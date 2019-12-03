وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير مهندسي تنفيذ البنية التحتية (عدد وظيفتين).

– مصمم حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

– محلل أول إدارة العقود.

– كبير مهندسي تخطيط البنية التحتية.

– مشرف ترجمة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)