وظائف هندسية وإدارية للرجال والنساء في 3 مدن

المواطن - الرياض

أعلنت شركات أبو نيان القابضة، العاملة في مجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة، عن وجود وظائف هندسية وإدارية شاغرة لمن يحمل درجات البكالوريوس في العديد من التخصصات، من أجل العمل في فروع الشركة في العاصمة الرياض والمدينة المنورة والخبر.

الوظائف الشاغرة :-

• مهندس نظم المعلومات الجغرافية (المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الجيوماتكس.

• مهندس أجهزة (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة.

• رئيس التدقيق الداخلي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

• مسؤول الخدمات اللوجستية والتوزيع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الإدارة اللوجستية).

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (هنا الرابط).

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