وظيفة مغرية بـ50 ألف جنيه إسترليني لدى الملكة إليزابيث

المواطن - متابعة

أعلن الديوان الملكي البريطاني، عن وظيفة إدارة حسابات الملكة إليزابيث الثانية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا المهتمين والمتخصصين في العالم الرقمي إلى التقديم للوظيفة في موعد أقصاه 24 ديسمبر الحالي.

وكشف الديوان الملكي البريطاني عن الراتب المرصد للوظيفة حيث يتراوح بين 45 و50 ألف جنيه إسترليني، مشددا على أن التعليقات التي سيدونها الموظف على حسابات الملكة على مواقع التواصل سيقرأها الملايين حول العالم.

مهام الوظيفة

وأوضح الديوان الملكي البريطاني مهام الوظيفة حيث سيتولى الشخص الذي سيقع عليه اختيار القصر مسؤولية قيادة فريق من المتخصصين لإنشاء وإدارة حسابات العائلة المالكة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن القصر أن كل عضو في فريق إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لملكة بريطانيا سيتلقى راتبا يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني، حسب خبرة الشخص، أما رئيس الفريق الذي سيتولى مسؤولية إدارة حسابات الملكة فسيتراوح أجره بين 45 و50 ألف جنيه إسترليني (ما بين 60 و65 ألف دولار أمريكي)، مع وجبة غداء يوميا.

شروط الوظيفة

يجب أن يتمتع المرشح بتجربة “إدارة وتحرير مواقع الويب البارزة ووسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من التطبيقات الرقمية”، حيث تعد الوظيفة بمثابة اعتراف بالدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة العائلة المالكة على الترويج لصورتها والمحافظة عليها”.

عدد المتقدمين

وكشف الديوان الملكي البريطاني أن عدد المتقدمين للوظيفة 45 شخصًا حتى الآن.