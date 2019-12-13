وعد لوشيسكو يضع #الهلال تحت ضغط

المواطن - محمد سمعه

وضع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال فريقه تحت ضغط بمونديال الأندية، وذلك بعد تصريحه الذي تحدث فيه عن خطة أزرق العاصمة لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية.

وكان لوشيسكو قال: سنبذل قصارى جهدنا للظهور بمستوى مميز في هذا الحدث الدولي الذي استعدينا له بشكل جيد.

وتابع لوشيسكو: نحن ضمن أفضل الفرق بالعالم ونتنافس مع ست فرق تمثل ست قارات.

يذكر أن الهلال يملك لاعبين على أعلى مستوى وسيكون مطالبًا بالفوز والذهاب بعيدًا في البطولة إما للمنافسة عليها أو على الأقل الحصول على ميدالية فضية أو برونزية في البطولة.

بالطبع تصريحات لوشيسكو والكتيبة التي يملكها الهلال، تضع الفريق تحت ضغط كبير لإرضاء جماهيره من أجل رفع رؤوس الهلاليين والكرة السعودية في المحفل العالمي.

وفي وقت سابق، وجّه اللاعب عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال رسالة خاصة إلى الجماهير الهلالية، وذلك قبل مواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي.

ونقل الحساب الرسمي لـ الهلال عبر تويتر تصريحات عبدالله عطيف الذي قال: نحمد الله على الوصول لمونديال الأندية، وبالطبع احتفالاتنا بلقب دوري أبطال آسيا انتهت، ونبدأ تحديًا جديدًا نسعى إلى النجاح فيه.

وأضاف عطيف: نريد من جماهير الهلال استمرار الدعم لنا والوقوف بجانبنا من أجل ضمان التألق والذهاب بعيدًا بالمونديال، وبمشيئة الله سنقدم كل شيء من أجل أن نرفع رؤوسهم، ونحن نركز فقط على مباراة الترجي ثم سنرى ماذا سنقدم بعد ذلك.