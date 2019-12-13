وفاة المواطن راجح الحارثي طعنًا في #القاهرة

المواطن- محمود مصطفى- القاهرة

تعرض المواطن راجح الحارثي لحادث طعن داخل مقر إقامته بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، على يد مجهولين.

وذكرت وسائل إعلام، أن مجهولين اقتحموا محل سكن راجح الحارثي قبل يومين، وسددوا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته، موضحة أنه كان في القاهرة من أجل الخضوع لعملية زراعة أسنان.

وأشارت تقارير ، إلى أنه من المرجح أن يكون الحادث كان بغرض السرقة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف غموض الواقعة.

ودشن مواطنون ومقيمون وسمًا باسم “اغتيال راجح الحارثي في مصر”، ناعين من خلاله الفقيد رحمه الله ، مطالبين السلطات المصرية بسرعة ضبط الجناة.

وفي الوقت الذي اختلط الأمر على البعض بأن المجني عليه هو الإعلامي السعودي راجح الحارثي، وبدؤوا في تداول صوره عبر الوسم، خرج الأخير عبر حسابه الرسمي مؤكدًا أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء.

ونعى الإعلامي الحارثي المواطن الضحية، وكتب: “الله يعفر له ويرحمه ويصبر أهله.. أنا بخير يا جماعة، والله يعطيكم العافية على حبكم واتصالاتكم، توي صاحي من النوم متروع، لكن الله يكفينا شر موت الفجأة ولا يرينا مكروه في من نحب.. تشابه أسماء”.

يشار إلى أن شقيق المجني عليه، أكد أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًّا من القاهرة، يفيد بتعرض شقيقه لحادث طعن لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة.

وناشد شقيق المجني عليه، في تصريحات صحفية، سفارة المملكة بالقاهرة، بسرعة التواصل مع سلطات الأمن المصرية لضبط الجناة والتحقيق معهم.