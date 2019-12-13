وفاة مخرج برنامج عمرو أديب بحادث سير

المواطن - القاهرة

لقي شريف السقا، مخرج برنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، حتفه إثر تعرضه لحادث سير مساء الخميس.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المخرج كان يستقل سيارته، واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر جنوب القاهرة ليلقى مصرعه على الفور.

وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تأكدها من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

يذكر أن السقا بدأ حياته مخرجًا بالتلفزيون المصري. ويتعاون السقا منذ 20 عامًا مع الإعلامي عمرو أديب، وكان يتولى إخراج برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه أديب على فضائية “إم بي سي مصر”.