وفاة معلمتين بحادث مروع في #الكويت والجاني يفر هاربًا

المواطن - متابعة

لم يجد مواطن كويتي في نفسه غضاضة في الفرار من موقع الحادث المروري الذي تسبب به وأدى إلى وفاة معلمتين كان يمكن إسعاف إحداهما على أقل التقديرات.

وبعد ساعات من الحادث لجأ الجاني إلى قسم الشرطة وسلم نفسه معللًا الأمر بأنه ارتبك ولم يدرِ ماذا يفعل ففر هاربًا لكنه رأى أن يعترف بجريمته.

وكانت معلمتا اللغة العربية هدية العدواني، والجازي العجمي في مدرسة سلافة بنت سعد الابتدائية بنات، فارقتا الحياة، جراء حادث تصادم وانقلاب في منطقة صباح الأحمد، فيما أعرب وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي عن أسفه الشديد للحادث المأسوي.

ونعى الوزير بخالص الحزن والأسى والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره أسرتي الفقيدتين جراء الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وفيما ذكر مصدر تربوي أن المعلمتين كانتا متوجهتين إلى المدرسة بعد تكليفهما بأعمال إشرافية متعلقة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي، قام الطرف الآخر في الحادث بتسليم نفسه، وتبين أنه مواطن كويتي عمره 19 عامًا.

وبحسب مصدر أمني، فإن التحقيق الأولي قاد إلى وجود طرف آخر في الحادث، إلا أنه غادر المكان، بعدما فوجئ بوفاة الضحيتين، لكنه قام بتسليم نفسه أمس لرجال الأمن، وتبين أنه مواطن، وبالتحقيق معه، ذكر أنه ارتبك ولم يعرف ماذا يفعل ثم غادر الموقع، وتم تسجيل قضية.