وفاة نجم صراع العروش في منزله

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عُثر على الممثل أندرو دنبار، ميتًا في منزله، عشية عيد الميلاد، وفي البداية اشتبهت الشرطة في ملابسات الوفاة، لكنها أصدرت بيانًا أن الموت المفاجئ لبطل مسلسل صراع العروش جاء طبيعيًا.

لعب دنبار دور الممثل البديل لـ آلفي آلن في دور ثيون غريغوي، كما عمل أيضًا في برامج تلفزيونية شهيرة مثل Line of Duty و Derry Girls.

ونعاه أصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفينه بأنه روح جميلة ورجل محترم ولطيف.

وقالت باميلا سميث، رئيس مكياج صراع العروش، إنه على الرغم من أن العرض شهد الآلاف من الأشخاص إلا أن السيد دنبار كان مميزًا، متابعة أنه كان دائمًا محترفًا ومهنيًا تصاحبه ابتسامة عريضة كبيرة.

بالإضافة إلى كونه بديلاً لشخصية ثيون غريغوي، كان دنبار أيضًا حليفًا شماليًا إلى جانب جون سنو في حلقة معركة الأوغاد.

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