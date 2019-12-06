وفاة يحيى الموسى في جازان

المواطن- جازان

انتقل إلى رحمة الله تعالى يحيى بن علي موسى، أحد منسوبي مركز الرعاية الأولية الصحية بمحلية في جازان، إثر تعرضه لحادث دهس.

وتمت صلاة الجنازة على الفقيد، عصر أمس الخميس، بجامع الفقاس في قرية محلية بجازان.

والفقيد والد وشقيق كل من: هيثم بن يحيى موسى- أحد منسوبي مديرية حرس الحدود بالرياض، وعبدالعزيز بن علي موسى- مدير مركز الإحصاء والمعلومات بصحة جازان، وموسى بن علي موسى- المعلم بمتوسطة معاذ بن جبل بجازان، ومحمد بن علي موسى- أحد منسوبي جوازات الرياض، وحسين بن علي موسى- أحد منسوبي حرس الحدود بالحد الجنوبي.

“المواطن” تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.