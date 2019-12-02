وفاة 13 باكستانيًا بحريق مزرعة في #الأردن

المواطن - متابعة

لقي 13 باكستانيًا، بينهم 8 أطفال حتفهم إثر نشوب حريق في بيت من الصفيح في مزرعة بغور الأردن.

وأفادت وكالة بترا الأردنية، نقلًا عن الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين في الحريق الذي نشب بعد منتصف الليل، وتظهر المؤشرات الأولى أنه نجم عن تماس كهربائي.

وأضافت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، “أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني البلقاء قامت بإخماد الحريق، بينما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، واصفة حالة الإصابات العامة بالجيدة”.

كما أشار بيان الإدارة العامة إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.