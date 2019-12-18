وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 في حادث مروري مروع بالطائف

المواطن - الطائف

وقع حادث مروري على طريق السيل المؤدي من الطائف إلى منطقة الحوية شمالاً، صباح اليوم الأربعاء، حيث انقلبت مركبة تقل عدداً من الأشخاص بعد أن اصطدمت بأخرى، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي: إن غرفة عمليات المنطقة تلقت البلاغ عند الساعة السابعة صباحاً تقريباً يفيد بوجود حادث ارتطام مركبة نقل من نوع (دينّا) بمركبة من نوع (كامري) حيث ارتطمت الأولى بالثانية؛ ما أدى إلى انقلاب الأولى والتي كان على متنها عددٌ من الأشخاص، وذلك على طريق السيل باتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

وتابع أن البلاغ المبدئي أفاد بوجود أكثر من 15 إصابة بالموقع، حيث تم إرسال 11 فرقة إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وطلب الدعم من صحة الطائف التي وجهت بمشاركة فرقتي إسعاف.

ولفت الثبيتي إلى أنه عند وصول أول فرقة بالموقع اتضح أن عدد الإصابات الموجودة بالموقع 19 إصابة إضافةً إلى وجود 4 حالات انتقلت إلى رحمة الله، مما استدعى إلى تدعيم الموقع بعدد 11 فرقة إسعافية وفرق عناية وعمل منطقة فرز طبي بالموقع وتقديم الخدمة الإسعافية لجميع المصابين الـ19 لحين وصول الفرق المساندة بالموقع.

وأضاف أنه تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية في استقبال الحالات المصابة حيث تم نقل 8 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي و6 حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي و3 حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، فيما تم نقل حالتين عن طريق صحة الطائف إلى المستشفى ليصبح إجمالي الإصابات 19، حيث صُنفت 6 إصابات بالبليغة وتراوحت 13 إصابة ما بين متوسطة وبسيطة.