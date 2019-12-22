وليد الفراج: البداية استضافة السوبر والبطولات القادمة أكبر
مؤكدًا اكتشاف العالم لقدرات السعودية التنظيمية

وليد الفراج: البداية استضافة السوبر والبطولات القادمة أكبر

2019/12/22
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
2
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد الفراج أن السعودية أثبتت نجاحها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بعد مباراة السوبر الإيطالي بالرياض اليوم، مشددًا على أنها قد تستضيف بطولات عالمية خلال الفترة المقبلة.

وأُقيم، مساء اليوم الأحد، مباراة السوبر الإيطالي بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، وانتهت بفوز لاتسيو بنتيجة 3/ 1 ليحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال الفراج: “اليوم أُقيم السوبر الإيطالي في الرياض، وبعد عدة أيام يُقام السوبر الإسباني في جدة، وقبل عدة أيام أُقيم رالي فورمولا في الرياض، وبعدها أُقيمت بطولة عالمية في الجولف، وبينهم أُقيمت بطولة عالمية للتنس”.

وتابع: “وهناك فعاليات موسم الرياض ومهرجان موسم الدرعية، يعني الرياض تحولت إلى عاصمة الأحداث والفعاليات الدولية، وهذا يسلط الضوء على جانب جديد يكتشفه العالم من قدرات المملكة وشعبها على التنظيم واستضافة الأحداث وإنجاحها لأنهم يحضرون هذه المناسبات حوالي 20% أجانب، و80% مواطنين سعوديين”.

وأضاف: “الإعلام في العالم أجمع استطاع أن يشاهد صورة جديدة وحقيقة يمكن ما كانت ظاهرة في السنوات الماضية، ومنحت صورة جديدة للمواطن السعودي والمجتمع السعودي أن هناك تنوع في كل الأفكار وفي تقبل لكل الأشكال”.

وواصل الفراج تصريحاته خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، قائلًا: “اليوم نهائي السوبر الإيطالي، ومن سلم الكأس هو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، والذي شهد فوز نادي لاتسيو”.

واستكمل: “وهذه تجارب للمشاهدة والتنظيم والتحضير، وبلدنا استضافت أحداثًا كثيرة، وستستضيف أحداثًا أكبر وأكبر، لأن من يستضيف السوبر يستضيف بعد ذلك بطولات، قد تكون بطولة آسيا قد تكون بطولة عالمية قد تكون بعض بطولات الفيفا”.

واختتم وليد الفراج حديثه قائلًا: “هذا كله يعطينا عهدًا جديدًا وصفحة جديدة ضمن صفحات الرياضة السعودية، واستضافة المملكة للأحداث على مختلف أنواعها.. السعودية كلها صارت بصبغة عالمية”.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

2

2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
الهلال جابرييل فرانكو
ضيف
الهلال جابرييل فرانكو

الهلال ميشيل ديلغادو

أعجبني0لم يعجبني  رد
21 ساعة
الهلال جابرييل فرانكو
ضيف
الهلال جابرييل فرانكو

الهلال جابرييل فرانكو لاعب

أعجبني0لم يعجبني  رد
21 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو .. كيف تفاعل الصحفيون الإيطاليون مع الأذان بملعب الجامعة ؟
    •
  • السوبر الإيطالي يجذب أنظار العالم إلى السعودية
    •
  • ساري عن خسارة السوبر: يوفنتوس يدفع ضريبة الإرهاق
    •
  • الأحداث الرياضية العالمية بالسعودية.. حلم تحول إلى حقيقة
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :