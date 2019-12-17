وليد الفراج: الهلال شرف الكرة الآسيوية والسعودية

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإعلامي وليد الفراج عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، متمنيًا حصوله على المركز الثالث.

المركز الثالث:

ولعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، وانتهت المباراة بهزيمة الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفريق الخاسر من مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد الأربعاء، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2019.

الهلال يتألق:

وقال وليد الفراج: “فريق الهلال قدم على الأقل في الشوط الأول واحدًا من أعظم الأشواط الذي قدمتها الأندية السعودية على الصعيد الدولي والعالمي”.

وتابع في بداية برنامجه “الدوري مع وليد”: “العالم الآن عرف أن هناك كرة قدم حقيقة في السعودية، وإذا في فريق يلعب بهذا المستوى في بطولة العالم فهذا يعني أن هذه البلد فيها كرة قدم ودوري محترم، وفيها إمكانيات عالية جدًّا”.

وأضاف: “الهلال في الشوط الأول رفع كل التوقعات والطموحات، الهلال عندما شارك في بطولة العالم للأندية كانت التوقعات المشاركة وتقديم مستوى جيد في أول ظهور”.

وواصل وليد الفراج تصريحاته قائلًا: “فاز على الترجي التونسي، اللي كانوا يقولون إنه فريق ضعيف، ليقوم فريق الترجي بالفوز على السد القطري بنتيجة كبيرة”.

واستكمل حديثه قائلًا: “فبالتالي أصبحت الطموحات أكبر عند كل السعوديين، وفي الشوط الأول من مباراة فلامنغو 1/ 0 للهلال، ليصبح حلم اللعب في النهائي مشروعًا ومنطقيًّا”.

وأردف: “ولكن حدثت أخطاء في الشوط الثاني تسببت في فقدان الفريق فرصة أن يكون أول أو ثاني العالم، ولكن لم تنتهِ البطولة حيث إنه أمامه فرصة أن يلعب على المركز الثالث”.

وأكد وليد الفراج أن الحماس الزائد للاعبي الزعيم أثر عليهم في الشوط الثاني، وتابع: “مسار مباراة الهلال تحديدًا في الشوط الثاني من توتر وأخطاء، يؤكد أن اللاعبين كان لديهم رغبة حقيقة في لعب المباراة النهائية”.

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: “الآن يجب أن يستعد الهلال لمباراته المقبلة، لكن هذا لا يمنع أن نقول إن الهلال شرف كرة القدم السعودية والآسيوية”.