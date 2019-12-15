وليد الفراج : سيبقى #الاتحاد عميدًا لأندية بلادي

المواطن - مروة نبيل

تمنى الإعلامي وليد الفراج عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى سابق عهده خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل عميد الأندية السعودية.

وليد الفراج يُعلق:

وعلق وليد الفراج على تراجع نتائج الاتحاد قائلًا: “مهما حدث سيبقى هذا الاتحاد عميدًا لأندية بلادي.. هو أول من تأسس بها، وصاحب المدرجات التي صنعت صخب ملاعبنا لعقود طويلة، وهو من يمنح مسابقاتنا وهجًا عندما يتوهج”.

وتابع وليد الفراج حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “هذا العميد في غرفة الإنعاش الآن.. ادعوا له سلاماتك يالاتحاد”.

وجاء تعليق وليد الفراج بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وخسر الاتحاد على ملعبه ووسط جمهوره ضد الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير؛ ما دفع وليد الفراج للتعليق على هذه الأزمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والخسارة في 7 لقاءات.