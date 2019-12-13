وليد الفراج: موفق يا هلال والله يعيد أيام #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أكد الإعلامي وليد الفراج على أن الأندية السعودية ستحاول تقليد الهلال والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا من أجل الوصول إلى العالمية.

وتحدث وليد الفراج في برنامج الدوري مع وليد قائلًا: الأندية السعودية منذ 14 عامًا وهي تحاول الوصول إلى العالمية، وحاليًّا الهلال فتح الطريق لجميع الأندية وأثبت أنها ليست صعبة.

وأضاف الفراج: بالتوفيق لـ الهلال أمام الترجي التونسي والله يرجع أيامك يا اتحاد.

وكان نادي الاتحاد هو آخر نادٍ سعودي شارك في كأس العالم للأندية، حيث احتل المركز الرابع في البطولة نسخة عام 2005 باليابان.

من ناحية أخرى، كشف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، موقفه النهائي حول مشاركته أمام نادي الترجي التونسي غدًا السبت في كأس العالم للأندية.

وقال غوميز في تصريحات إعلامية خلال تدريبات الهلال الختامية: إنه بذل جهدًا كبيرًا للحاق بالمباراة، ولكنه لم يستطع الشفاء من الإصابة التي لحقت بيده، مضيفًا أنه غير جاهز لمواجهة بطل إفريقيا.

وتأتي تصريحات غوميز لتُثير رعب الجمهور الهلالي، الذي صُدم اليوم أيضًا بتأكد غياب اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو عن مباراة الترجي؛ بسبب نزلة معوية تعرض لها.

وستُقام مباراة الهلال والترجي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة الدوحة القطرية.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: الأندية السعودية منذ 14 عاماً وهي تحاول الوصول إلى "العالمية".. حالياً #الهلال فتح الطريق لجميع الأندية وأثبت أنها ليست صعبة.. بالتوفيق للهلال والله يرجع أيامك يا #الاتحاد.#الهلال_الترجي pic.twitter.com/L13NeeinBv — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 13, 2019