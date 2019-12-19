وليد زعقان يحصد الدكتوراه بامتياز من أمريكا‎
في تخصص هندسة البرمجيات

وليد زعقان يحصد الدكتوراه بامتياز من أمريكا‎

2019/12/19
الساعة 8:28 مساءً
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- جازان

حصل وليد بن عبده زعقان، المحاضر بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة جازان سابقًا، على درجة الدكتوراه في تخصص “هندسة البرمجيات” بتقدير امتياز، من كلية جوليسانو لعلوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة روشستر للتكنولوجيا بولاية نيويورك الأمريكية.

يشار إلى أن وليد زعقان مبتعث من قبل جامعة جازان للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بالولايات المتحدة، وتم منحه قبل 4 سنوات عضوية منظمة المفتاح الذهبي نظير تميزه الأكاديمي بمرحلة دراسة الماجستير، وسوف يتم تعيينه على رتبة أستاذ مساعد بعد حصده درجة الدكتوراه.

المواطن” تهنئ وليد، متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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