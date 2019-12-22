وليد عبدالله والعبيد يبدآن التأهيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الحارس وليد عبدالله والنجم عبدالرحمن العبيد، تدريبات تأهيلية.

وبدأ وليد عبدالله اليوم برنامجه التأهيلي في الصالة الرياضية المغلقة، في حين بدأ النجم عبدالرحمن العبيد برنامجه اللياقي من خلال الجري حول الملعب، تمهيدًا لعودتهما إلى المشاركة في المباريات.

وكان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وليد عبدالله، قد أجرى عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة، على يد الدكتور لا فال في العاصمة البريطانية لندن.

وتعرض الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن العبيد، لإصابة في الساق، شهر نوفمبر الماضي؛ ما أبعده عن المشاركة في المباريات طوال الفترة الماضية.

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