ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي
عبر عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

2019/12/09
الساعة 2:48 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل لفخامته مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.
وجدد سمو ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

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فاطمة
ضيف
فاطمة

اللهم سخر ولي العهد لمساعدتي

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