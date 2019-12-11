ولي العهد يلتقي بطل نزال الدرعية آنتوني جوشوا

المواطن - تصوير : بندر الجلعود - الرياض

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ”آنتوني جوشوا” بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه بالنزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية.

يذكر أن ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا استعاد لقبه العالمي، بفوزه على الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط مساء السبت الماضي 7 ديسمبر بالفوز في نزال الدرعية.

ونجح جوشوا في استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية الفنية خلال الجولة السابعة.

وقدم جوشوا مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمَين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه تحت ناظري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.