ولي عهد #دبي يكرم طفلة لم تتمكن من مصافحته

المواطن - متابعة

في موقف أبوي إنساني بالدرجة الأولى، زار ولي عهد دبي طفلة لم تتمكن من مصافحته حينما كان بصحبة ولي العهد الامير محمد بن سلمان في أبوظبي قبل أيام.

عندما تتجرد الانسانية وتنعدم الرحمة وتتحجر القلوب عند البعض؛ نراها حاضرة عند سيدي بوخالد ليزور الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي عندما شاهد لها لقطه وهي تحاول السلام على سموه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان @MohamedBinZayed #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا pic.twitter.com/IlKOxHu3IO — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) December 2, 2019

وكانت الطفلة تصطف على جانب الطريق ومدت يدها للسلام على ولي عهد أبوظبي لكنه لم ينتبه لها وبعدما شاهد المقطع قام بزيارة الطفلة والتقى بوالدها وأخيها.

وعلق ولي عهد أبوظبي بالقول : زرت اليوم الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي وسعدت بالسلام عليها ولقاء أهلها.