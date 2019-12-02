ولي عهد #دبي يكرم طفلة لم تتمكن من مصافحته

ولي عهد #دبي يكرم طفلة لم تتمكن من مصافحته

2019/12/02
الساعة 6:29 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

في موقف أبوي إنساني بالدرجة الأولى، زار ولي عهد دبي طفلة لم تتمكن من مصافحته حينما كان بصحبة ولي العهد الامير محمد بن سلمان في أبوظبي قبل أيام.

وكانت الطفلة تصطف على جانب الطريق ومدت يدها للسلام على ولي عهد أبوظبي لكنه لم ينتبه لها وبعدما شاهد المقطع قام بزيارة الطفلة والتقى بوالدها وأخيها.
وعلق ولي عهد أبوظبي بالقول : زرت اليوم الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي وسعدت بالسلام عليها ولقاء أهلها.

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