ياسر القحطاني يقدم لاعبي فريق Y20

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، على تقديم لاعبي فريقه Y20 قبل انطلاق مباراة اعتزاله.

وقال القحطاني: “أول اسم هو نجم كبير وأحد الملهمين في حياتي فرانشيسكو توتي، مايسترو الكرة الإيطالية أندريه بيرلو، ماكينة الأهداف الهولندية روبين فان بيرسي، وأسد الكاميرون صامويل إيتو”.

وتواجد كل من ظهير الهلال السابق لي بيونغ، رادوي، الليبي طارق التايب، ويلهامسون، عمر عبدالرحمن عموري، نيكولاس ميليسي، عمر السومة، حسين عبدالغني، عبدالله السوري، أسامة هوساوي وحسن معاذ.

كما يتواجد في فريق Y20 كل من عبدالملك الخيبري، سعود كريري، أحمد الفريدي، عبدالعزيز الدوسري، وليد عبدالله، عبداللطيف الغنام وفهد السبيعي.

وتُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.