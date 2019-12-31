يامبيري والطريس يُنعشان مران الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة المدافع سيدريك يامبيري، ونجم خط الوسط فواز الطريس.

وشارك سيدريك يامبيري في تدريبات الاتفاق الجماعية بعد اكتمال جاهزيته البدنية، كما شهد المران انتظام فواز الطريس بعد عودته من المشاركة في المعسكر الإعدادي للمنتخب الأولمبي.

وعلى الصعيد الميداني، بدأ مران الاتفاق بالإحماء والتمارين اللياقية، ثم قسم المدرب خالد العطوي اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق الجانب الفني، والتدريب على بعض الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة جادة على كامل الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره أُحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

تابعنا على تواصل معنا على