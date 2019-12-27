يناير يحل أزمة النصر المزمنة

المواطن - محمد سمعه

تنتظر إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، شهر يناير وذلك من أجل التعاقد مع ظهير أيسر يحل الأزمة المزمنة لأصفر العاصمة في هذا المركز.

وبسبب الإصابات المتلاحقة التي يُعاني منها اللاعب عبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى هبوط مستوى كل من حمد آل منصور وعوض خميس فإن إدارة النصر ستعطي الأولوية لضم ظهير أيسر قوي قادر على أداء الواجبات الهجومية والدفاعية بشكل جيد.

وقيل: إن النصر يُفكر في ضم عبدالله الشامخ ظهير أيسر الشباب، واللاعب محمد الشنقيطي لاعب النصر المعار حاليًّا لفريق التعاون.

الجماهير تُطالب بالإبقاء على فيتوريا:

وفي وقت سابق، طالبت جماهير نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إدارة ناديهم بسرعة إنهاء تجديد عقد مدرب الفريق الأول البرتغالي روي فيتوريا، والذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت تقارير صحفية الاثنين الماضي: إن إدارة الفريق النصراوي بدأت في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي لتجديد عقده لموسمين إضافيين.

وانتقل فيتوريا لتدريب النصر قادمًا من بنفيكا البرتغالي منتصف الموسم الماضي 2018-2019، ونجح البرتغالي بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيتوريا في المركز الـ20 عالميًّا:

من ناحية أخرى، وضع موقع CLUB WORLD RANKING المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر في المركز العشرين عالميًّا ضمن قائمة أفضل المدربين بعد التصنيف الذي صدر الاثنين الماضي.

وجاء قبل فيتوريا العديد من المدربين العالميين مثل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق والمدرب الحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي الجديد، والأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.

تابعنا على تواصل معنا على