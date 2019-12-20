يوفنتوس بقمصان عربية في السوبر الإيطالي بالرياض

المواطن - مروة نبيل

يجهز نادي يوفنتوس مفاجأة خاصة لجماهيره في الوطن العربي خلال مباراته المقبلة ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض يوم الأحد المقبل.

وكشف نادي يوفنتوس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن ظهور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بقميص مزينًا بالخط العربي، تم تصميمه بالتعاون مع فنان الخط العربي السعودي- المغربي الشهير شاكر كشغري.

ويُعد نادي يوفنتوس هو صاحب أول إصدار لقميص كرة قدم في العالم تظهر عليه كتابات بالخط العربي، حيث أوضح أن كلمة يوفنتوس واسم كل لاعب سيكون باللغة العربية على قميص مباراة السوبر الإيطالي بالرياض.

وقال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس: “من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس أنه، مرة أخرى، قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “ويؤكد أيضًا على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي”.

وفي السياق ذاته، قال شاكر كشغري: “الكبرياء والعاطفة من ضمن جذور الثقافة العربية، كما هو الحال مع كرة القدم واللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها موقع يوفنتوس الرسمي: “يعد الخط من أقدم التقاليد، بينما تزداد أهمية دور كرة القدم في المجتمع: هذا التصميم يوحد هذين الجانبين”.

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