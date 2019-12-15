يوفنتوس ضد #أودينيزي .. اليوفي يفوز بثلاثية ويخطف الصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، التي أُقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز اليوفي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يوفنتوس ضد أودينيزي:

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي بشكل سريع، وتمكن اليوفي من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة التاسعة عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة أرضية مميزة.

وكاد اليوفي أن يُعزز تقدمه عند الدقيقة 12 من أحداث مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم، إلا أن تسديدة الأرجنتيني باولو ديبالا اصطدمت بالمدافع، وأحرز اللاعب ذاته هدفًا في الدقيقة 20، ولكن الحكم ألغاه.

وواصل هجوم اليوفي تألقه، وأرسل ديبالا كرة للنجم رونالدو الذي مررها إلى هيجواين وسددها بقوة، ولكن الحارس أبعدها إلى ركلة ركنية، وتمكن كريستيانو من تسجيل الهدف الثاني في مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي عند الدقيقة 37.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم، سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث من كرة رأسية مميزة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول الفريق الضيف تقليص الفارق، وكاد ماندراجورا أن يهز الشباك في الدقيقة 49، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم، وصوب ديبالا كرة مميزة، إلا أنها اصطدمت بالعارضة.

وتألق بوفون وأبعد هجمة مزدوجة للفريق الضيف في الدقيقة 73 من أحداث مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم، وكاد رونالدو أن يُسجل الهدف الثالث له في الدقيقة 82، ولكن الحارس حولها إلى ركنية.

ونجح الفريق الضيف في تقليص الفارق في الدقيقة 94، عن طريق لاعبه ناتشو بوسيتو، لتنتهي مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي بفوز اليوفي بنتيجة 3/ 1.

وبعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم، رفع اليوفي رصيده إلى 39 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر الذي سيلعب مع فيورنتينا اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف عند 15 نقطة.