١٥ قناة تنقل مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

المواطن - محمد الغانم - الرياض

حظيت مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية بزخم إعلامي كبير، بعد نقل مسابقاته على ١٥ قناة تلفزيونية.

وكان المهرجان، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، قد بدأ صباح اليوم مسابقة الدعو (الملواح) ٤٠٠ متر، وتنقل فعاليات المسابقة على القنوات: السعودية الرياضية، فعاليات، ٢٤ المباشر، ٢٤ الرياضية، ٢٤ تراث، الساحة، الصحراء، البحرين الرياضية، دبي ريسينج، ياس، الواحة، البوادي، الرقاب، دايركت، الأماكن.

وتتضمن التغطية التلفزيونية برنامج “الملواح”، الذي يضم نخبة من المحللين والمعلقين، حيث يشارك فيه المعلقون يوسف الجهنية، وخالد الجهني، والمحللون عادل الكعبي، ووليد الطويل، وعبدالمحسن المشعلي القحطاني، ويدير الاستديو عبدالرحمن العمري، بصحبة المراسلين عبدالعزيز الحميد وفهد الغيلان.

وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز في اليوم الأول إقامة ٤ أشواط من مسابقة الملواح، وهي شاهين فرخ للملاك السعوديين، وشاهين قرناس للملاك السعوديين، وشاهين فرخ للمحترفين السعوديين، وشاهين قرناس للمحترفين السعوديين، وذلك في مقر المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

يذكر أن المهرجان يستمر حتى الـ١٦ من ديسمبر الجاري.