10 طرق لتأمين هاتفك الأندرويد من الاختراق والتجسس

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يمكن اختراق الأجهزة الأندرويد بعدة طرق، إليك خطوات يجب اتباعها لتأمين جهازك، بحسب موقع ريستور برايفسي:

1- إدارة الجهاز:

تقدم حلول إدارة الجهاز ميزات مثل العثور على الهاتف في حالة فقده أو سرقته، وأيضًا مسح البيانات عن بُعد، فإذا وقعت في هذه المشكلة، فلا تتردد في الإقدام على هذه الخطوة.

على الرغم من أنه قد يكون من المحبط مسح الهاتف تمامًا، خاصةً إذا وجد لاحقًا، إلا أنه أفضل من وجود بيانات حساسة تقع في أيدي شخص آخر، كأن يتمكن المجرم من الوصول إلى الحسابات المصرفية.

وللاحتياط، قم بالنسخ الاحتياطي للتأكد من أن تعود كل البيانات مرة أخرى لاحقًا.

2- حماية تصفح الإنترنت:

محاولة الحفاظ على الخصوصية عند تصفح الإنترنت هي محاولة محبطة، يتبع عدد لا يحصى من الشركات العديد من التفاصيل حول مستخدمي الإنترنت، من مواقعهم إلى صفحات الويب التي ينظرون إليها.

بمرور الوقت، تقوم هذه الشركات بإنشاء ملفات تعريف الاستخدام لأغراض الدعاية وأغراض أخرى، في بعض البلدان، تقوم الحكومة أو وكالات تطبيق القانون، بتتبع استخدام الإنترنت للتجسس على الأشخاص والرقابة على المعلومات. الحل: استخدم دائمًا التصفح المحمي، أو الـ VPN الذي يصعب من خلاله تحديد هوية المستخدم.

3- تعقيد كلمة السر:

يمكن للمخترقين على الدارك ويب، استخدام تقنيات معقدة للوصول إلى كلمات المرور للأشخاص، هذا في الوقت الذي يختار فيه المستخدمون كلمة المرور موحدة على مواقع ويب متعددة أو يستخدمون صيغًا بسيطة، وبهذا يتمكن المخترقون من التسلل.

الحل: استخدم كلمة مرور قوية تتضمن الحروف الكبيرة والأحرف الخاصة والأرقام المختلفة لجعل الأمر أكثر صعوبة، وتغيير كلمات المرور كل شهر أو 3 أشهر سيساعد في الحفاظ على الأمان.

4- التوثيق الثنائي:

عالم اليوم مليء بالجريمة السيبرانية، لذلك استخدام التوثيق الثنائي، وهي طريقة تتيح للمستخدم التعريف عن نفسه باستخدام أسلوبين؛ لضمان عامل التحقق من شخصيتك.

5- إنشاء رمز مرور على قفل الشاشة:

لا ينبغي أبدًا إلغاء قفل شاشة هاتفك، فسيكون بإمكان أي شخص الوصول على الفور إلى البيانات المتوفرة على الجهاز، يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في مقدار المعلومات المعروضة على شاشة القفل، على سبيل المثال، قد تظهر الرسائل الفورية من برنامج الدردشة في الإشعارات، ولأقصى قدر من الأمن، حد من كمية المعلومات على شاشة القفل.

6- تطبيقات مكافحة البرمجيات الخبيثة:

يُمكن أن تصاب الهواتف الذكية بالفيروسات والبرامج الضارة الأخرى تمامًا مثل الكمبيوتر، وتعمل عدة تطبيقات لحماية الجهاز من البرامج الضارة.

في معظم الحالات، يتم تشغيل هذا النوع من التطبيقات في الخلفية، ويتم إبلاغ المستخدم إذا كان هناك أي نشاط يحتاج إلى معرفته، فإذا تم اكتشاف برامج ضارة للاختراق أو التجسس، فإن التطبيق يعزل الملفات عن بيانات الهاتف.

7- تجنب الواي فاي في الأماكن العامة:

بقدر ما يكون الواي فاي في الأماكن العامة مفيدًا أحيانًا، إلا أنه خطر جدًا من الناحية الأمنية، حيث يمكن للمتسللين الانتهازيين استخدامه لمحاولة اقتحام أجهزة الأشخاص أو مشاهدة بياناتهم أثناء تصفحهم.

الحل: تجنب هذا النوع من الاتصال هو أفضل طريقة للحد من المخاطر.

8- التدقيق في تنزيلات التطبيقات:

ليست التطبيقات دائمًا كما تبدو، خاصةً إذا تم تنزيلها من مصادر أخرى غير متجر تطبيقات Google Play، حيث تحمل أحيانًا برامج ضارة للتسلل إلى بياناتك.

الحل: تحقق دائمًا من مراجعات المستخدمين لتحديد ما إذا كان التطبيق قيد التشغيل أم له أغراض أخرى.

9- تعلم المزيد عن الأمن السيبراني:

واحدة من أفضل الطرق لمنع المخترقين والجواسيس من الاستيلاء على بياناتك هو تحسين معلوماتك عن الأمن على الإنترنت.

10- حدث نظامك:

الأمر في غاية الخطورة، إذ تحدث الشركات أنظمتها لسد ثغرات أمنية وإصلاح أخطاء في النظام، وبعدم تحديث النظام، فأنت تعرض الهاتف لخطر الاختراق؛ لذلك لا تستهن بهذه التحديثات على الإطلاق.

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