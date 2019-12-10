10 مناطق على موعد مع تقلبات جوية غدًا

10 مناطق على موعد مع تقلبات جوية غدًا

2019/12/11
الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية.

كذلك على مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الخليج العربي.

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