10 نصائح لمساعدة الطلبة في الاختبارات

المواطن - ينبع

قدم تعليم ينبع عددًا من النصائح التي تساعد الطلبة في الاختبارات.

وقال تعليم ينبع عبر إنفوجرافيك نشره على حسابه بموقع تويتر: لا تتوتر ليلة الاختبار وركز في مراجعة المادة كاملة، وجهز أقلامك وأدواتك الهندسية والحاسبة، ونم مبكرًا كي تستيقظ مبكرًا، واحرص على تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى الاختبار.

وتابع تعليم ينبع في نصائحه: اذهب إلى الاختبار في الوقت المحدد، واقرأ ورقة الأسئلة أولًا ثم وزع وقت الإجابات، وابدأ بحل الأسئلة السهلة أولًا ومن ثم الأسئلة الصعبة، ورتب أفكارك واجمع الإجابة في ذهنك ثم اكتبها.

واستكمل تعليم ينبع النصائح: اقرأ الأسئلة الاختيارية واحذف الخاطئ ثم اختر الصحيح، وخصص 10 دقائق أخيرة لمراجعة إجابتك.

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