1000 ريال قيمة الكشف عن الإبل المشتبه في لونها
ضمن شروط مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

1000 ريال قيمة الكشف عن الإبل المشتبه في لونها

2019/12/05
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قرر نادي الإبل للمرة الأولى إتاحة خدمة الكشف عن الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتي يتم الاشتباه في لونها.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، فوزان الماضي، للمرة الأولى تم إتاحة خدمة الكشف عن الإبل المشتبه في لونها من قبل لجنة التشبيه يومي الأربعاء والخميس 11-12 ديسمبر 2019 وتبلغ قيمة الكشف 1000 ريال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لنادي الإبل للتعريف بشروط وتعليمات المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بمقر وكالة الأنباء السعودية (واس).


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