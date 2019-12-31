105 وظائف شاغرة للجنسين بفروع حلويات سعد الدين

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة حلويات سعد الدين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والأحساء، والجبيل الصناعية، والخرج، وأحد المسارحة”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير عام- المبيعات (للجنسين).

. بائع (عدد 20 وظيفة للجنسين).

. صانع قهوة (عدد 5 وظائف للجنسين).

. صانع حلويات عربية- كنافة (للجنسين).

. مستشار تقني برمجة (للرجال).

. أخصائي خدمة عملاء (عدد 7 وظائف للجنسين).

. مدير التصدير (للجنسين).

. أخصائية مبيعات معرض- دوام جزئي (عدد 45 وظيفة).

. مدير مبيعات فروع (عدد وظيفتين للجنسين).

. شيف الشوكولاتة (للجنسين).

. مشرف مبيعات معرض (عدد 5 وظائف للنساء).

. موظف اقتناء المواهب- موارد بشرية (للجنسين).

. مصمم جرافيك (للجنسين).

. أخصائية مبيعات معرض (عدد 10 وظائف).

. مدير معرض (عدد 3 وظائف للنساء).

. مشرف الحملات الترويجية (للجنسين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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