108 حالات سيامية من 21 دولة خدمتها المملكة

المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بأن المملكة تستعد لإجراء عمليتين لتوائم سيامية خلال الشهرين المقبلين، منوهاً بأن العمليات الجراحية لفصل التوائم السيامية انطلقت بالمملكة مطلع عام 1990م وتم خلالها الاطلاع على 108 حالات من 21 دولة، وجرى فصل 48 حالة منها.

جاء ذلك خلال استضافته بمنتدى العُمرية الثقافي بالمدينة المنورة مساء أمس والذي أسسه الفقيد اللواء عمر آل ناصر، رحمه الله، ويقوم عليه أبناؤه بإشراف الدكتور فيصل آل ناصر ويستضيف العديد من الشخصيات القيادية والمميزة على مستوى المملكة بشكل ربع سنوي.

وأضاف الدكتور عبدالله الربيعة في حديثه خلال المنتدى بحضور جمع غفير من وجهاء وأعيان منطقة المدينة المنورة بأن أول حالة لطفلين سياميين يراهما كانا من جمهورية السودان الشقيقة، حينها تم تشكيل فريق عمل طبي وكان هو المواطن السعودي الوحيد بين طاقم الفريق، منوهاً بأنه تم رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- آنذاك بخصوص العملية وأتى الرد بعد شهرين لدراسة الحالة، وتم عمل العملية حيث استمرت لـ 18 ساعة ونصف وتكللت بالنجاح ولله الحمد ، وكانت ردة الفعل رائعة جداً خلالها .

وأشار وزير الصحة الأسبق إلى وصول عدد أعضاء الفريق الطبي في بعض العمليات لأكثر من 70 طبيباً، لافتاً بأن أصعب الحالات التي مرت عليه هما التوأمان الماليزيان.



ورحب المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة بتكوين فريق طبي من طلاب الامتياز بكلية الطب بجامعة طيبة من أبناء المدينة المنورة للحضور والمشاركة في عمليات فصل التوائم السيامية والتي تعد من الإنجازات الطبية التي تفخر بها المملكة على الصعيد العالمي .

وكان الحفل قد انطلق بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمشرف عام المنتدى الدكتور فيصل بن عمر آل ناصر أشاد من خلالها بالجهود الكبيرة للدكتور عبدالله الربيعة الذي أفنى عمره في خدمة الوطن والمليك والإنسانية، ورفعةً لاسم المملكة في جميع المحافل العالمية .

واختتم الدكتور عبدالله الربيعة حديثه في منتدى العمرية، بأن هذا الوطن الغالي قدم له الكثير وأنه لم يقدم له ما يذكر، مؤكداً حرصه على تقديم الكثير للوطن ولحكومته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- .



وقدم الربيعة شكره للقائمين على منتدى العمرية الثقافي، وللحضور الكريم من أعيان المدينة المنورة وأهاليها .

وفي نهاية الحفل كرم القائمين على المنتدى الدكتور عبدالله الربيعة بدرع تذكاري لجهوده الكبيرة في كافة المجالات التي شغلها .

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