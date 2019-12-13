108 لاعبات يتنافسن للمرة الأولى ببطولة الغولف النسائية بـ #المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت الجولة الأوروبية للسيدات (LET)، أن المملكة ستستضيف أول بطولة نسائية للعبة الغولف للسيدات في عام 2020، بجوائز تصل إلى مليون دولار أمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس في عام 2020، في ملعب نادي رويال جرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

وتشارك في البطولة 108 لاعبات محترفات، يتنافسن على لقب البطولة، وقالت اللاعبة كارلي بوث، 27 عامًا: أتطلع إلى أن أكون جزءًا من التاريخ مع السيدات الأخريات في الجولة.

وأضافت: لقد زرت المملكة في عدد من المناسبات، وكنت محظوظة بما يكفي لقضاء بعض الوقت مع النساء والفتيات وتعليمهن كيفية اللعب.

ولفتت الوكالة الفرنسية، إلى أن هذا يأتي ضمن خطة إصلاحات واسعة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتحظى إصلاحاته باحترام دولي كبير، وكان آخر حدث رياضي بارز، في الأسبوع الماضي، حينما خاض أنتوني جوشوا وآندي رويز لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.