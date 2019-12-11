11 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف- التحليلات (الجبيل).

. مشرف- تفتيش الصيانة الكهربائية والإصلاح (ينبع).

. رئيس قسم- التكنولوجيا والابتكار (الجبيل).

. مدير أول- تطوير التكنولوجيا (الجبيل).

. أخصائي أول- الأجهزة (الجبيل).

. أخصائي أول- الكهرباء (الجبيل).

. منسق ثالث- الصيانة (الجبيل).

. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).

. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

. أخصائي- حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

. أخصائي أول- التوظيف (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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