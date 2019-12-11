11 #وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني أول- إمداد غرف العمليات (الرياض).

. فني الحالات الطارئة (الرياض).

. أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (الرياض).

. مصمم جرافيكس (الرياض).

. مساعد خدمات الطعام (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. محلل المعلومات الصحية (الرياض).

. فني مختبر (الرياض).

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ جدة).

. فني الحالات الطارئة (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).