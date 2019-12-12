12 قرارًا بسيطًا لتحسين نظامك الغذائي في 2020

المواطن - متابعة

يضع الكثيرون في سلة أمنيات العام المقبل، تحسين صحتهم ونظامهم الغذائي؛ وعرضت شبكة CNN بعض الاقتراحات البسيطة لمساعدتك على تناول الطعام بشكل صحي في عام 2020:

1- البروتين أولًا:

من المعروف أن البروتين يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات مع التقدم ​​في السن، وتناول وجبة غنية بالبروتين يجعلك تشعر بالشبع ويساعدك في استهلاك سعرات حرارية أقل من الوجبة التي تتكون من الكربوهيدرات والدهون.

تناول البيض والأسماك والدواجن أو اللحوم الخالية من الدهون، والفول والعدس، والجبن أو الزبادي اليوناني أو زبدة الفول السوداني.

2- المزيد من النباتات:

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان والسمنة.

3- ابدأ بالحساء:

يساعدك ذلك على استهلاك سعرات حرارية أقل.

4- ركز على الألياف:

تمنحك الأطعمة المغذية غنية بالألياف، شعورًا بالشبع دون الحصول على سعرات حرارية.

5- البقاء رطباً:

شرب الماء يساعدك على درء الجوع ومنع أعراض الجفاف، بما في ذلك التعب والدوخة.

6- وصفات جديدة:

جرب وصفات جديدة لزيادة القيمة الغذائية لنظامك الغذائي.

7- خفض السكريات:

توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تناول النساء أكثر من 6 ملاعق صغيرة من السكريات، أما الرجال فيُوصى بعدم تجاوز 9 ملاعق صغيرة في اليوم.

8- الصيام المتقطع:

يخضع الجسم فيه لعملية تحول أيضية من استخدام الجلوكوز إلى استخدام الكيتونات للطاقة، نتيجة لاستنزاف مخزونات الطاقة في الكبد وتحريك الدهون.

9- الحفاظ على مدونة للطعام:

يعد تدوين ما تأكله أو التقاط صور للوجبات والوجبات الخفيفة الخاصة بك أحد أفضل الاستراتيجيات التي تساعدك على الالتزام بنظام غذائي صحي، خاصة أثناء السهر في الخارج والسفر.

10- لا تشتت نفسك عند تناول الطعام:

هذا يعني إيقاف تشغيل الهواتف وأجهزة التلفزيون التي تمنعك من التركيز على الطعام، يساعد ذلك في ضبط شهيتك، وتجنب تناول الطعام بشكل متسرع.

11- تجنب الأطعمة المثيرة:

مثل البطاطس المحمرة وكيك الشوكولا، ذلك يسهل عليك الالتزام بأهدافك ويكون ذلك بعدم شرائها، وعدم المرور بجانب مطاعم الوجبات السريعة أو متاجر المثلجات.

12- طلب ​​الدعم:

أحد أهم جوانب تحقيق نظام غذائي صحي هو وجود دائرة من الأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين يدعمون أهدافك.

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