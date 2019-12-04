126 #وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– عامل نظافة (عدد 10 وظائف).

– عاملة نظافة (عدد 13 وظيفة).

– فني سخانات (عدد 3 وظائف).

– مزارع (عدد 5 وظائف).

– فني تكييف وتبريد (عدد وظيفتين).

– مساعد أخصائي موارد بشرية (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض (عدد 21 وظيفة).

– أمين مخزن.

– سباك (عدد 7 وظائف).

– عمال نظافة (عدد 52 وظيفة).

– فني إلكترونيات (عدد 5 وظائف).

– فني تبريد وتكييف (عدد وظيفتين).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)