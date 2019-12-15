15 ألف دولار مكافأة الانتقال لمدينة أمريكية!

المواطن - متابعة

أعلنت مدينة أمريكية إطلاق مشروع محلي يهدف لجذب السكان من أجل العيش في المدينة وتقديم عرض مغرٍ للانتقال إليها، حيث أعلنت مدينة توبيكا، عاصمة ولاية كنساس الأمريكية، عن تقديمها عرضًا من أجل جلب سكان للعيش فيها، وبلغ العرض ما يقارب الـ15 ألف دولار.

وأطلقت مجموعات التنمية الاقتصادية في المدينة، برنامجًا تجريبيًّا، الخميس الماضي، يعرف باسم Choose Topeka سيلبي تمويل أصحاب العمل المخصص للأفراد الذين ينتقلون إلى توبيكا ويعيشون ويعملون هناك لمدة عام.

وبحسب منظمة Greater Topeka Partnership، من المقرر أن يدفع البرنامج ما يصل إلى 10 آلاف دولار للأشخاص الذين يستأجرون، و15 ألف دولار لمن يشترون أو يعيدون تأهيل منزل.