17 وظيفة إدارية شاغرة بشركة بن زقر

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من محافظة جدة، ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف حسابات رئيسي (عدد 10 وظائف).

– مدير حسابات رئيسي (عدد 6 وظائف).

– ممثل عمليات المبيعات.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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