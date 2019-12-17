17 #وظيفة شاغرة للجنسين بأمانة جدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد توفر عدد (17) وظيفة شاغرة بنظام التعاقد للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة.

وبينت الأمانة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نظم معلومات جغرافية (عدد 4 وظائف).

– فني نظم معلومات جغرافية (عدد 4 وظائف).

– مهندس تخطيط (عدد 4 وظائف).

– مهندس مساحة (عدد 4 وظائف).

– مدير مشروع.

وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 ربيع الثاني 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).