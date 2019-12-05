170 شركة منضوية في تداول تبحث أداءها في الرياض

المواطن - الرياض

تشهد العاصمة الرياض تجمعاً اقتصادياً يبحث أداء الشركات المنضوية في السوق المالي في المملكة (تداول)، وتقييم الشركات في ضوء أفضل الممارسات.

واستكملت جامعة الفيصل بالرياض ترتيبات عقد المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات في المملكة، الذي ينظمه مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال، تحت شعار “زيادة النمو بتطبيق الحوكمة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية 2030″، وتعقد الأعمال المؤتمر وجلساته بفندق فيرمونت الرياض، في 9 ديسمبر 2019 م.

ومن المنتظر أن يعلن مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل خلال المؤتمر نتائجه السنوية لمؤشر حوكمة الشركات وترتيبه لـ170 شركة المتداولة في السوق المالي في المملكة (تداول).

وستمنح الجوائز لأفضل ثلاث شركات في القطاعات المالية ، وأفضل خمس شركات في القطاعات غير المالية.كما ستعقد ورشة عمل موازية في موضوع “تقييم حوكمة الشركات وأفضل الممارسات”. لمزيد من المعلومات حول ورشة العمل.

ويهدف المؤتمر إلى جذب الأكاديميين والمحامين ، وواضعي السياسات، وممارسي الحوكمة، وممثلي قطاع الأعمال من الداخل والخارج لتبادل وجهات النظر بشأن أفضل الممارسات والتحديات الرئيسية في حوكمة الشركات. ويتيح المؤتمر مناقشة القضايا والتحديات في مجالات حوكمة الشركات وتنظيمها ضمن المنظورات القانونية والحكومية والمحاسبية والاقتصادية والتجارية. ويتوقع أن يكون من أهم مخرجات المؤتمر زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أفضل الممارسات في المجال، وتشجيع البحث العلمي في الحوكمة.

وأوضحت اللجنة المنظمة لحوكمة الشركات السعودية 2019 أن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر هم الدكتور أليكس أدمانز، أستاذ المالية ومدير مركز حوكمة الشركات، كلية لندن لإدارة الأعمال، مؤلف كتابGrow The Pie كيف تحقق الشركات الكبرى الهدف والربح معاً . كما يشارك الدكتور ألفريد أوزبورن جونيور – أستاذ الاقتصاد العالمي والإدارة وريادة الأعمال – جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس، مؤسس “برنامج تعليم وتوثيق أعضاء مجالس الإدارة”، ومدير مركز برايس لريادة الأعمال والابتكار في كلية أندرسون لإدارة الأعمال – جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس.