18 وزيرًا ومسؤولًا يناقشون ميزانية 2020 غدًا

المواطن - الرياض

تطلق وزارة المالية فعاليات ملتقى ميزانية 2020 غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر، في تمام التاسعة صباحًا بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض.

وستناقش الجلسة الأولى مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي، فيما خصصت الجلسة الثانية لبحث مستقبل الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين.

وستتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد، بينما ستكون ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة محور الجلسة الرابعة، وسيتم تخصيص الجلسة الخامسة لمناقشة منظومة الخدمات الأساسية.

ويمكن معرفة المزيد عن جدول الأعمال من خلال الرابط التالي: (هنا).