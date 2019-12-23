23 وظيفة شاغرة للجنسين بوزارة الإعلام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الإعلام عن توفر عدد (23) وظيفة إدارية وهندسية وإعلامية وتقنية شاغرة للرجال والنساء، من المرتبة السادسة حتى الثامنة، لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– باحث تخطيط (للجنسين).

– مهندس كهربائي مساعد (للرجال).

– محلل نظم (للجنسين).

– محاسب/ مراقب مساعد (للرجال).

– مصمم داخلي مساعد (للنساء).

– باحث تسويق (للجنسين).

– مأمور علاقات عامة (للجنسين).

– باحث إعلامي مساعد (للجنسين).

– مترجم (للجنسين).

– باحث تنظيم مساعد (للجنسين).

– باحث قانوني (للرجال).

وأبرزت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الوزارة.

. أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقًا صحيًّا.

. ألا يتجاوز العمر (40) سنة.

وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوبة هي:

– صورة من المؤهلات العلمية الموضحة لكل وظيفة.

– صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

– من له سابق خدمة على بند الأجور أو القطاع الخاص يلزم تصديقها من التأمينات الاجتماعية.

– صورة مصدقة من معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من يوم الأحد الموافق 03/ 05/ 1441هـ، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 08/ 05/ 1441هـ، وذلك من خلال بوابة التوظيف بموقع وزارة الإعلام: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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