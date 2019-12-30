2500 تذكرة هدية لجماهير التعاون في كأس السوبر

المواطن - مروة نبيل

يحظى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بدعم كبير من مجلس الإدارة وأعضاء الشرف، قبل مباراته ضد النصر في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل.

وأعلن حساب نادي التعاون الرسمي على “تويتر”، عن تقديم رئيس هيئة أعضاء الشرف، الشيخ علي بن عبدالكريم التويجري، 1000 تذكرة هدية للجماهير، وقدم رئيس النادي محمد القاسم شكره وتقديره على هذه المبادرة الغير المستغربة.

كما قدم أعضاء مجلس إدارة نادي التعاون 1000 تذكرة إهداء لجماهير سكري القصيم، لحضور مباراة كأس السوبر السعودي، فيما قدم عضو الشرف قحطان الفهاد 500 تذكرة.

وأضاف حساب التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هذه التذاكر سيتم توزيعها أمام البوابات الخاصة بجماهير التعاون في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتأمل إدارة نادي التعاون في حضور الجماهير بأعداد كبيرة؛ لمساندة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتحفيزهم على التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

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