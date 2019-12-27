27 وظيفة إمام ومؤذن لدى وزارة الشؤون الإسلامية
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

27 وظيفة إمام ومؤذن لدى وزارة الشؤون الإسلامية

2019/12/31
الساعة 10:19 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - طريف

أعلنت إدارة الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة طريف، التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية، عن وجود وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين حيث أكدت حاجتها لـ 11 إماماً 16 مؤذناً.

شروط التقديم :-

  1.  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2.  أن لا يقل عمره عن 18 عاما.
  3.  أن يجتاز الاختبار أمام اللجنة ويكون حافظا ما لا يقل عن 3 أجزاء (للإمام) وجزء (للمؤذن) من القرآن الكريم.

تاريخ التقديم :-

من يوم الخميس القادم 1441/05/07هـ،

طريقة التقديم :-

مراجعة مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد.

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