3 تغريدات مثيرة بعد فوز النصر وهبوط الهلال للمركز السابع

المواطن - محمد سمعه

أطلق كل من الناقدين الرياضيين عبدالعزيز المريسل وعبدالرحمن الفريح، بالإضافة إلى العضو الذهبي بالنصر عبدالعزيز بغلف، ثلاث تغريدات مثيرة للجدل، وذلك عقب فوز النصر على الفيحاء وانفراده بصدارة ترتيب الدوري، وهبوط نادي الهلال للمركز السابع.

وكانت البداية مع العضو الذهبي بغلف الذي قال عبر حسابه في تويتر: وييييييش المركز السابع، يا ناس خفوا شوية.

وقال الناقد عبدالرحمن الفريح: سؤال من هو؟ اللي صلى العصر وهو السادس وصلى المغرب وهو السابع؟

وأضاف الفريح: تضحك ما تضحك شأنك، ممكن ممكن ممكن الهلال يفوز على ليفربول!.

أما عبدالعزيز المريسل فقال: هاشتاق “الهلال مركز سابع” تريند!.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز برباعية مقابل هدف على الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفيحاء سجل الهدف الأول عبر اللاعب التشيلي روني فيرنانديز في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل النصر أربعة أهداف مثيرة عبر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله “ثلاثة أهداف” في الدقائق الـ73 والـ88 والـ91، بينما سجل اللاعب سلطان الغنام هدفًا للنصر بالدقيقة الحادية والثمانين.

وشهدت مباراة النصر والفيحاء طرد 3 لاعبين من الفريقين بواقع طرد صامويل أوسو وأدميسلون باروس من الفيحاء، بجانب طرد الحارس الأسترالي برادلي جونز من النصر.

وتم طرد أحد أعضاء الجهاز الفني للنصر من قبل حكم اللقاء خلال مباراة اليوم أمام الفيحاء.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 29 نقطة بالمركز الأول، بينما تراجع الهلال للمركز السابع برصيد 21 نقطة.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي العدالة بعد غد الاثنين في لقاء مؤجل ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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