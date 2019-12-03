3 سيدات حققن إنجازات كبرى للمرأة السعودية في 2019

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شهد هذا العام الكثير من الإنجازات في المنطقة العربية عامة، وفي المملكة خاصة، من السياسة والرياضة إلى صناعات الموضة والجمال، وشقت المرأة السعودية طريقها إلى القمة، إليكم نظرة على النساء اللائي مهدن هذا العام الطريق لكثير من التطورات القادمة:

1- الأميرة ريما بنت بندر:

كان تعيين الأميرة ريما بنت بندر ممثلًا دبلوماسيًا للمملكة في واشنطن العاصمة في 23 فبراير 2019، لحظة تاريخية بالنسبة للنساء في المملكة، باعتبارها أول سفيرة في تاريخ البلاد.

2- ياسمين الميمني:

كانت لحظة تاريخية أخرى للسعوديات عندما صنعت ياسمين الميمني التاريخ كأول سيدة سعودية تقود طائرة في البلاد، وجاء ذلك بعد مرور 6 سنوات على حصولها على ترخيص من هيئة الطيران المدني السعودية، وحققت حلمها هذا العام في قيادة طائرة في المملكة.

3- الأميرة نورة بنت سعد:

أصبحت الأميرة نورة بنت سعد أول امرأة سعودية تتولى رئاسة نادي رياضي بعد استثمارها في نادي سبوليتو لكرة القدم بمدينة أمبريان، وقالت عن ذلك: كرة القدم هي شغف عائلي، والجميع في أنحاء العالم يتابع كرة القدم؛ ولهذا اخترت الاستثمار في أمبريان.

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