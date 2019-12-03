3 عوامل تسببت في خسارة الهلال ضد فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى مميز ضد فلامنغو البرازيلي، إلا أن هناك أكثر من عامل تسبب في تراجع الأداء وخسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولعب الهلال ضد فلامنغو بالأمس في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2019، وسيطر الزعيم على الشوط الأول وتقدم بهدف، قبل أن يُسجل الفريق البرازيلي ثلاثية في الشوط الثاني، ويخطف بطاقة التأهل.

تراجع اللياقة

وعلق الناقد الرياضي منار شاهين على أداء الزعيم بالأمس، قائلًا: “فريق الهلال قدم مباراة جميلة أمام فلامنجو ومستوى فني جيدًا .. واللياقة البدنية أعطت فلامنغو الأفضلية في الشوط الثاني”.

غيابات خط الوسط

وشدد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، على أن الزعيم عانى من الغيابات، ما أثر على مستواه، وقال: “وسط الهلال تأثر كثيرًا بغياب محمد كنو وسلمان الفرج.. قوة وسط الهلال تغطي على أخطاء الدفاع”.

إرهاق اللاعبين

ووجه الإعلامي الرياضي عبدالله العمري الشكر للاعبي الزعيم، وقال: “شكرًا لنجوم الهلال على ما قدموه في كأس العالم للأندية .. ويحق لنا كسعوديين أن نفخر بهذا الفريق”.

وأكد على أن ضغط المباريات أثر كثيرًا على الزعيم، وتابع خلال تصريحاته الإذاعية: “فريق الهلال يعاني من الإرهاق بسبب تداخل البطولات.. رازفان صنع فريقًا قويًا قادرًا على مقارعة الأندية الكبيرة”.