3 قرارات من اتحاد القدم للأندية حول تعيين حكام أجانب

المواطن - محمد سمعه

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ظهر اليوم الخميس اجتماعً تشاوريًا مع رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمقر الهيئة العامة للرياضة وبحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.

وجاء الاجتماع لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمستقبل التحكيم السعودي، بجانب الاطلاع على العرض المقدم من رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو، وتم خلال الاجتماع اعتماد تكليف طواقم التحكيم الأجنبية لمباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اعتبارا من دور الـ 16.

كما تم اعتماد عشرة طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك اعتبارًا من الجولة الثالثة عشرة ووفقًا للشروط الآتية.

1- رفع طلب الطاقم الأجنبي قبل 13 يومًا على الأقل من إقامة المباراة، سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

2- في حال استنفد النادي الحصة المخصصة له من الأطقم التحكيمية، ورغب في وجود طواقم أجنبية إضافية يتم رفع الطلب مع تحمله تكاليف الطاقم وإرفاق صورة من التحويل البنكي.

3- سيكون حكم تقنية الـ (VAR) أجنبيًا في جميع المباريات التي يقودها، أطقم تحكيم سعودية.

وقدم ياسر المسحل في ختام الاجتماع شكره وتقديره لـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه الكبيرين لكرة القدم.

معتبرًا أن هذا الدعم أسفر عن مزيج من الإنجازات لرياضة كرة القدم السعودية.

وقال المسحل: “نحن في اتحاد الكرة حريصون على الجلوس مع الأندية وإشراكهم قبل اتخاذ القرارات، وهذا الأمر سيساعدنا في زيادة التناغم مع الأندية باعتبار أنهم عنصر رئيسي ومهم في منظومة كرة القدم”.

يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملت خلال الفترة الماضية، على خطة عمل لعودة الحكم السعودي لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمثلت بإشراكه تدريجيًا في الدوري مع الطواقم الأجنبية كحكم رابع والأدوار الأولية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإقامة 4 دورات التقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى دعم مشاركته خارجيًا في عدد من المباريات والبطولات.