3 مسارات و7 مجلات في برنامج الابتعاث الثقافي

المواطن - الرياض

يؤكد إعلان سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة على دعم القيادة الرشيدة اللامحدود لتطوير القدرات في القطاع الثقافي، في ظل تطوير شامل يشهده القطاع الثقافي.

وسيساهم الابتعاث الثقافي في تلبية الطلب في السوق المتزايد في التخصصات الثقافية والفنية كما يؤكد برنامج الابتعاث الثقافي على أن التعليم جوهر مشروع وزارة الثقافة، وأن التركيز على النشء أساس أي عملية تطويرية للقطاع.

مراحل ومجالات الابتعاث الثقافي

وسيكون الابتعاث الثقافي للمراحل الدراسية “البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه”، ويركز على المجالات التالية:

الموسيقى

المسرح

صناعة الأفلام

الآداب والفنون البصرية

فنون الطهي

التصميم

المتاحف

موعد بداية الابتعاث الثقافي

وسيبدأ استقبال طلبات الالتحاق إلى برنامج الابتعاث الثقافي في ١٩ يناير من العام 2020م، وفق ثلاثة مسارات رئيسية:

الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية.

من تقدموا مسبقًا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة.

الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي.

وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في ١٩ يناير عام 2020م، وستعلن خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل شاملة للبرنامج وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.

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